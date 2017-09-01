Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:24
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По версии "Уралинформбюро".
1. Памяти Дмитрия Когана
38-летний скрипач Дмитрий Коган скончался 29 августа от онкологического заболевания. Музыкант был известен на весь мир, выступал в Европе, Азии, Америке, Австралии и на Ближнем Востоке. Особое место в репертуаре скрипача занимал цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми. В 2010 году Коган получил звание заслуженного артиста России. Его смерть уже назвали "трагедией для мира музыки".
2. Вижу цель - лечу к ней
На прошедшей неделе Краснодарский край накрыла непогода. В аэропорту Сочи неблагоприятные метеоусловия задержали 9 рейсов. Прибывающие лайнеры перенаправляли в Краснодар и Анапу. Но про один, похоже, забыли.
На подлете к воздушной гавани самолет "встретился" с полдюжиной смерчей. Поворачивать было явно поздно, и борт направился между вихревыми столбами. С берега кажется, что полет проходит гладко. Но пассажиров лайнера, наверняка, изрядно потрясло. Как известно, самолет благополучно приземлился.
3. Что нам стоит мост построить
Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Старт движения по мосту запланирован на декабрь 2018 года, строительство вышло на финишную прямую. На прошедшей неделе строители с помощью специального оборудования подняли на фарватерные опоры 6000-тонную железнодорожную арку. Весь процесс занял 12 часов. Смотрите ускоренную версию.
4. Самый необычный буддийский монах
О многострадальном буддистском монастыре Шадр Чуп Линг на горе Качканар знает весь Урал, да и вся Россия. Теперь о нем известно всему миру. 2-минутный документальный фильм на британском канале Zinc всего за день собрал почти 700 тысяч просмотров в Facebook. Лента называется "Meet the world's most unlikely Buddhist monk" ("Знакомьтесь: самый необычный буддийский монах в мире"). Главный герой - настоятель монастыря Михаил Санников - ветеран войны, построивший монастырь.
Многие из посмотревших ролик, выразили желание приехать на Урал и посетить Шадр Чуп Линг.
5. Спасение лошадей
Ураган Харви вызвал масштабное наводнение в Хьюстоне. 40 человек погибли, 10 000 человек эвакуированы, общий урон - 50 миллиардов долларов. Город продолжает уходить под воду.
Пока мародеры грабят брошенные дома, власти и добровольцы спасают людей и ... лошадей, которые умеют плавать. Но не очень хорошо и не очень далеко. А в панике они не могут понять, как выбраться на твердую землю. Волонтеры подплывают к коням, набрасывают лассо им на шеи, и заставляют плыть в безопасное место.
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