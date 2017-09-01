Как и власти.

Лишь 12% россиян считают, что нападение в Сургуте было террористическим актом. Результаты опроса "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ВЦИОМ. 51% респондентов считают произошедшее в Югре выходкой сумасшедшего. Такую версию выдвинули и силовики.

"Правоохранительные органы не представили оперативную квалификацию резни в Сургуте. Тем самым они вольно или невольно снизили резонанс от этого события. Оно не повлекло за собой роста страха перед террористами. Если террористы в результате акции в Сургуте планировали погрузить россиян в хаос и кошмар, то своей цели они не добились", – прокомментировал данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Ответственность за резню в Сургуте взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Однако, как сообщили в администрации Сургута, августовские события квалификации как теракт из официальных источников не получили.

19 августа местный житель Артур Гаджиев попытался поджечь торговый центр "Северный", после чего бросился с ножом на прохожих. От его рук пострадали 8 человек. Мужчину ликвидировали полицейские.

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