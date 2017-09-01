Ведомство ожидает рост смертельных ДТП.

ГИБДД готовится к резкому росту смертельных ДТП, который по прогнозам ведомства случится после 2018 года, пишет "Коммерсантъ".

В проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года отмечается, что рост будет вызван, в первую очередь, старением водителей и автопарка, а также неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике.

Полицейские предполагают, что к 2022 году на российских дорогах будет погибать порядка 30 тысяч человек ежегодно, передает "Уралинформбюро".

Конкретных мер по упреждению ситуации в документе не прописано, однако предполагаемые средства борьбы с ДТП в нем называются: увеличение камер фото- и видеофиксации на трассах и экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД.