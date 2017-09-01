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"Лучшая вода" в Челябинске заинтересовала антимонопольщиковСегодня в 15:41

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А вдруг не лучшая?

Житель Челябинска обратился в региональное УФАС с жалобой на "лучшую воду". Заявителя смутил рекламный баннер с надписью "Потому что лучшая!", размещенный на фасаде магазина компании "Люкс вода"и на ее сайте.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие провело опрос жителей Челябинска, Екатеринбурга и Кургана, и те признали бутилированную воду под брендом "Люкс Вода" самой вкусной.

"Однако в связи с тем, что в рекламе отсутствует информация о том, что сравнение осуществлялось по критерию «вкус», Челябинское УФАС России ставит под сомнение правомерность распространения такой рекламы", - уточнили в пресс-службе УФАС, добавив, что использование некорректной формулировки вводит потребителей в заблуждение.

Антимонопольщики рассмотрят дело в отношении компании-рекламодателя "Уральский родник" 18 октября 2017 года. Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

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