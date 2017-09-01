Квитанции пришли от коммунальщиков и от энергетиков.

Жителям Свердловского района Перми дважды пришли платежки за горячую воду: от УК "Жилсервис" и от ООО "Пермская сетевая компания".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "ПСК", квитанции коммунальщиков - незаконны. 1 августа 2017 года энергетики расторгли договор с УК "Жилсервис" из-за долга в размере 84,5 миллиона рублей. С собственниками перешли на прямые расчеты.

Информация о незаконных квитанциях направлена в краевую Инспекцию государственного жилищного надзора, а также в правоохранительные органы.