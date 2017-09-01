По лицензии "Роскосмоса".

Госкорпорация "Роскосмос" выдала компании "Космокурс" лицензию, дающую право вести деятельность по созданию многоразового суборбитального космического комплекса (МСКК) для туристических полетов в космос.

В официальном сообщении уточняется, что за "Космокурсом" закреплена роль головного разработчика комплекса. Корабль для туристических суборбитальных полетов будет состоять из ракеты-носителя и космического аппарата. Разместиться внутри корабля смогут 6 туристов и инструктор. Первый полет намечен на 2021 год. За 15 минут полета, в том числе 6 минут в невесомости, космонавты-любители заплатят до 250 тысяч долларов.

Важная роль в проекте по созданию МСКК отведена екатеринбургскому предприятию "НПО автоматики". Перед уральскими инженерами стоит задача создать с нуля систему управления для челнока (ракеты-носителя), систему заправки и контроля на космодроме и оборудование для стартовой позиции.

В качестве стартовой площадки рассматривается космодром Капустин Яр или Байконур, передает "Уралинформбюро".