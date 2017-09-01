×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские туристы проведут 6 минут в невесомостиСегодня в 17:10

  • Текст

По лицензии "Роскосмоса".

Госкорпорация "Роскосмос" выдала компании "Космокурс" лицензию, дающую право вести деятельность по созданию многоразового суборбитального космического комплекса (МСКК) для туристических полетов в космос.

В официальном сообщении уточняется, что за "Космокурсом" закреплена роль головного разработчика комплекса. Корабль для туристических суборбитальных полетов будет состоять из ракеты-носителя и космического аппарата. Разместиться внутри корабля смогут 6 туристов и инструктор. Первый полет намечен на 2021 год. За 15 минут полета, в том числе 6 минут в невесомости, космонавты-любители заплатят до 250 тысяч долларов.

Важная роль в проекте по созданию МСКК отведена екатеринбургскому предприятию "НПО автоматики". Перед уральскими инженерами стоит задача создать с нуля систему управления для челнока (ракеты-носителя), систему заправки и контроля на космодроме и оборудование для стартовой позиции.

В качестве стартовой площадки рассматривается космодром Капустин Яр или Байконур, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×