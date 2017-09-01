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Воскресным утром духовника Путина ждут в Храме-на-КровиСегодня в 17:02

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А днем в музее.

Божественную литургию утром 3 сентября в екатеринбургском Храме-на-Крови совершит викарий Святейшего Патриарха епископ Тихон. Вместе с ним ее проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В этот же день епископ Егорьевский Тихон, считающийся духовником Владимира Путина, примет участие в торжественном открытии мультимедийного музея "Россия - Моя ис­тория". Этот комплекс рядом с екатеринбургским цирком - совместный проект РПЦ, "Газпрома" и властей Свердловской области. На церемонии будет присутствовать глава региона Евгений Куйвашев.

Владыка Тихон прочтет в музее лекцию "Февральская революция - что это было?" для школьников и студентов уральской столицы.

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