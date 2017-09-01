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В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Оно будет действовать с 20 часов 1 сентября до 20 часов 3 сентября 2017 года.

"Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - уточнили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Стоит отметить, что неблагоприятные метеоусловия наблюдались в Свердловской области практически всю вторую половину августа. Отчасти это было связано с аномально жаркой погодой, установившейся на территории региона.