"Зяблицев-Фонд" совместил 1 сентября с Днем учителяСегодня в 07:09
- Текст
Наградив лучших педагогов.
День знаний в некоторых учебных заведениях уральской столицы в эту пятницу стал ещё и своеобразным "Днем учителя". Педагоги школ №14, №37 и №62 с торжественных линеек унесли домой не только букеты цветов, передает "Уралинформбюро".
"Зяблицев-Фонд" вручил екатеринбургским преподавателям благодарственные письма, почетные грамоты и знаки.
Кроме того, представители Фонда поздравили школьников. Ученикам напомнили, что по итогам года, лучшие из них могут быть удостоены именной стипендии. Об этом агентству "Уралинформбюро" рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
В одной из школ парламентарий даже провел для старшеклассников открытый урок, на котором его попросили объяснить, зачем люди идут в политику.
"Отвечал честно, что работа должна быть по душе, по сердцу, чтобы с добротой относиться к окружающим. Это очень важно. Только так в профессии можно достичь высот", - отметил Заблицев.
По его словам, людям любой профессии, не только политикам, нужно всегда находить время на семью и увлечения. К сожалению, в начале карьеры об этом мало кто задумывается, заметил политик.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 07:09
"Зяблицев-Фонд" совместил 1 сентября с Днем учителя
Наградив лучших педагогов.01 сентября в 18:04
Главу Пыть-Яха бросил первый заместитель
Без объяснения причин.01 сентября в 17:31
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.01 сентября в 17:24
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".01 сентября в 17:13
Таможня Кольцово задержала полцентнера янтаря
Стоимостью 6 миллионов.01 сентября в 17:11
Свердловчан пугают грязным воздухом
На уикэнд.01 сентября в 17:10
Российские туристы проведут 6 минут в невесомости
По лицензии "Роскосмоса".01 сентября в 17:04
В Нижнем Тагиле задержали с наркотиками сына прокурора
Он готовил зелье на продажу.01 сентября в 17:03
На Южном Урале 900 полицейских ищут коллегу
Он пропал 2 дня назад.01 сентября в 17:02
Воскресным утром духовника Путина ждут в Храме-на-Крови
А днем в музее.01 сентября в 17:00
458 работников "Транснефть – Сибири" получили награды
Накануне профессионального праздника.01 сентября в 16:34
В Перми экс-гендиректора УК осудили за хищение 89 миллионов
На 9,5 лет.01 сентября в 16:17
Пермякам дважды выставили счета за горячую воду
Квитанции пришли от коммунальщиков и от энергетиков.01 сентября в 16:09
Банк "Открытие" подарил школьникам Урала 100 тысяч альбомов
В День знаний.01 сентября в 15:56
Екатеринбургскую башню порежут алмазом за 200 миллионов
Переговоры уже начались.
Главные новости
- 01 сентября в 17:24Топ-5 главных видео уходящей недели
- 01 сентября в 17:02Воскресным утром духовника Путина ждут в Храме-на-Крови
- 01 сентября в 15:56Екатеринбургскую башню порежут алмазом за 200 миллионов
- 01 сентября в 15:03Госавтоинспекторы "похоронили" 30 тысяч россиян
- 01 сентября в 14:31Россияне не признали резню в Сургуте терактом
Аналитика
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.