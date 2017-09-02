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"Зяблицев-Фонд" совместил 1 сентября с Днем учителяСегодня в 07:09

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Наградив лучших педагогов.

День знаний в некоторых учебных заведениях уральской столицы в эту пятницу стал ещё и своеобразным "Днем учителя". Педагоги школ №14, №37 и №62 с торжественных линеек унесли домой не только букеты цветов, передает "Уралинформбюро".

"Зяблицев-Фонд" вручил екатеринбургским преподавателям благодарственные письма, почетные грамоты и знаки.

Кроме того, представители Фонда поздравили школьников. Ученикам напомнили, что по итогам года, лучшие из них могут быть удостоены именной стипендии. Об этом агентству "Уралинформбюро" рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В одной из школ парламентарий даже провел для старшеклассников открытый урок, на котором его попросили объяснить, зачем люди идут в политику.

"Отвечал честно, что работа должна быть по душе, по сердцу, чтобы с добротой относиться к окружающим. Это очень важно. Только так в профессии можно достичь высот", - отметил Заблицев.
По его словам, людям любой профессии, не только политикам, нужно всегда находить время на семью и увлечения. К сожалению, в начале карьеры об этом мало кто задумывается, заметил политик.

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