Иностранцев смогут выдворять из России04 сентября в 09:28
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За нежелательное поведение.
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета готовит законопроект, вводящий ответственность вплоть до уголовной за "нежелательное поведение" - деятельность, "наносящую ущерб национальной безопасности". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.
В частности под "нежелательным поведением" подразумевается целенаправленное "разжигание национальной и религиозной ненависти и политической розни", потенциальное вмешательство в выборный процесс, а также "работа извне" с молодежью.
Определение "нежелательно поведение" будут применять в отношении физлиц - "в основном иностранцев", которым будет грозить выдворение из России. Однако термин также может быть применен и к российским гражданам и юрлицам - им в таком случае будет грозить административная или уголовная ответственность, передает "Уралинформбюро".
Рассматриваются несколько возможных вариантов применения закона. Согласно одному из них, депутаты смогут отправлять в Генпрокуратуру запросы с просьбой проверить действия организации или физического лица на "нежелательность".
Проект может быть внесен в Госдуму в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ "О нежелательных организациях", который ограничивает деятельность международной или иностранной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности.
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