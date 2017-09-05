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Дожди вернулись в Свердловскую область04 сентября в 09:23

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Ночи стали гораздо холоднее.

С приходом осени на Средний Урал вернулись затяжные дожди. Начавшаяся рабочая неделя не порадует свердловчан ни солнцем, ни теплом.

4 сентября столбики термометров поднимутся лишь до 16 градусов выше нуля, пройдут дожди, местами возможны грозы. 5 сентября будет прохладнее - плюс 13, а 6 сентября воздух прогреется до плюс 15, осадки не прекратятся. Ночью в северных районах всего лишь плюс 1-3 градуса, в целом по региону - до 9 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге, по данным Росгидромета, дожди зарядят на всю неделю. В понедельник воздух прогреется до плюс 14, во вторник и среду - до 13 и 15 градусов выше нуля соответственно. Ночью около 9 градусов тепла.

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