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Ручную кладь россиян ограничат законом04 сентября в 09:50

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Над "описью" вещей работает спецгруппа.

Минтранс РФ намерен внести изменения в закон о правилах перевозки багажа на авиарейсах. В частности, ведомство планирует законодательно закрепить понятие "ручная кладь" и зафиксировать перечень вещей, которые можно брать с собой на борт бесплатно.

Над законопроектом работает межведомственная группа, созданная по распоряжению Минтранса. Одним из самых обсуждаемых пунктов документа является список предметов, которые пассажир сможет проносить в салон самолета бесплатно. Также рассматривается возможность суммирования багажа, в том случае, если пассажиры летят вместе. Предлагается установить ограничение в 30 килограммов, передает "Уралинформбюро".

"В нормативах Минтранса, которые действуют до сих пор, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 килограммов багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 килограммов ручной клади. Плюс некий перечень предметов, необходимых в полете или сразу после полета, которые не взвешиваются и не суммируются", — сообщил член рабочей группы от Совета Федерации Александр Башкин.

Отмечается, что при формировании окончательного варианта документа будут учтены пожелания пассажиров.

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