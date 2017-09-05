Пробки достигли 8 баллов.

Ремонт Ленина вызвал в Екатеринбурге транспортный коллапс. 4 сентября около 09.00 пробки достигали 8 баллов. Через час сервис "Яндекс. Пробки" показывал уже 6 баллов, но скорость движения по главному проспекту города у здания мэрии все равно не превышала 2 километров в час. Пробки "оккупировали" и перпендикулярные Ленина улицы - Московскую, Сакко и Ванцетти, Вайнера и 8 марта в сторону Бориса Ельцина.

Ремонт проспекта Ленина проводят в три этапа, передает "Уралинформбюро". Сейчас идет второй: с 3 сентября по 10 октября ремонтируют четную сторону проспекта – напротив городской администрации. С 11 до 20 октября четная сторона Ленина будет закрыта в районе проезда к дому на Вайнера, 9 и на перекрестке с переулком Банковским, а также по нечетной стороне Ленина на перекрестке с Вайнера.