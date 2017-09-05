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Россияне нацелились на звание долгожителей04 сентября в 10:30

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Чаще всего вековой юбилей отмечают женщины.

В России насчитывается более 15 000 долгожителей, 80% из них - женщины.

По данным Росстата, на начало 2017 года в стране проживало 15 704 человека, родившихся 100 и более лет назад. При этом на одного мужчину приходится четыре представительницы слабого пола. За 2016 год число отпраздновавших вековой юбилей увеличилось на 923 человека, передает "Уралинформбюро".

По мнению демографов, росту числа долгожителей способствует, в первую очередь, развитие медицины.

В минувшем году продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет, увеличившись сразу на 6 месяцев, сообщили "Известиям" в Минздраве РФ. При этом смертность сократилась во всех возрастных группах: детей - на 12,5%, трудоспособного населения - на 3,3%, пожилых людей - на 0,8%.

За последние 5 лет младенцы стали умирать почти на треть реже, только в 2016 году данный показатель снизился на 7,7%. Сокращается и материнская смертность - на 48% и 20% соответственно.

Стоит отметить, что на начало 2017 года в России на 1000 мужчин приходилось 1157 женщин. Подобный "перекос" начинается с 31 года и с возрастом только увеличивается - виной всему ранние смерти представителей сильного пола. Молодых людей губят наркотики, а в среднем возрасте главным убийцей мужчин становится алкоголь.

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