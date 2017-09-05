Из-за аварии.

4 сентября около 10.00 в центре Екатеринбурга с трамваем столкнулся легковой автомобиль. Авария произошла на перекрестке Ленина и Сакко и Ванцетти, сообщили "Уралинформбюро" очевидцы. Общественный транспорт двигался от улицы Московской к Площади 1905 года. Все следующие за ним трамваи встали. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, на Ленина с самого утра затруднено движение. Из-за перекрытия дороги у городской администрации, проспект встал в 8-бальные пробки.

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