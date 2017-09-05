Из-за сломавшихся мусоровозов.

Курганские дворы утонули в мусоре. Как рассказали "Уралинформбюро" местные жители, коммунальщики не вывозят отходы в течение нескольких недель.

Мусорные горы выросли на Маркса, 13, Кирова, 109, Дзержинского, 41, Куртамышской, 11. Свалки образовались около дома №13 по Урицкого и рядом с домом №11 по Солнечному бульвару. С помоек доносится жуткий запах, во дворах появились крысы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УК "Новая волна", у них сломались сразу несколько мусоровозов. Из-за этого вывозить отходы было попросту не на чем.

"Все проблемы будут сняты к 12.00 5 сентября", - заверили в обслуживающей организации.