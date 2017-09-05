Свердловская птицефабрика ответит за заваленное куриным пометом поле04 сентября в 12:09
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В суде.
Птицефабрика "Свердловская" ответит в суде за порчу куриным пометом плодородной земли.
Предприятие размещало куриный помет на территории земельного участка, который по договору аренды используется в качестве посевного поля. "В ходе проверки были изъяты образцы почвы, которые показали, что на указанном земельном участке площадью свыше 56 гектаров выявлено превышение в несколько раз содержания нитратной формы азота", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ущерб, нанесенный почве, по данным ведомства, превысил 422 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, повлекшие причинение вреда окружающей среде). Иск в отношении птицефабрики направлен в Белоярский районный суд.
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