Россияне не хотят пить "с экрана"04 сентября в 14:11
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Покупать спиртное онлайн намерен лишь каждый пятый.
Свыше 78% россиян не поддерживают возвращение онлайн-торговли алкогольными напитками. Таковы данные опроса, проведенного среди 3800 жителей 19 региональных центров, включая Екатеринбург, Пермь и Тюмень, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе маркетингового агентства Zoom Market.
53% респондентов опасаются продажи через Интернет некачественного спиртного, что может спровоцировать массовые отравления.
Каждый пятый (21%) уверен - расширение рынка алкоголя за счет Сети приведет к росту излишнего употребления горячительного молодежью. Еще 4% опрошенных считают, что онлайн-торговля не будет до конца легализована, что повлечет развитие подпольных продаж.
Между тем 18% россиян выступают за легализацию онлайн-рынка алкоголя. По мнению большинства из них, это повысит уровень сервиса и не повлияет на рост злоупотребления спиртным. 4% респондентов заявили, что продажа горячительного через Интернет работает в настоящее время.
При этом более 89% опрошенных выступают против рекламы алкогольных напитков и сигарет.
По мнению коммерческого директора Zoom Market Андрея Штырова, разрешение онлайн-продаж спиртного значительно повысит средний чек тех, кто заказывает продукты на дом. А недобросовестные продавцы "под шумок" будут сбывать некачественный алкоголь. Рост числа публикаций, направленных на увеличение узнаваемости "сетевых" алкомаркетов, негативно скажется на пропаганде здорового образа жизни.
Стоит отметить, что ранее Минфин РФ предложил протестировать онлайн-продажу спиртного на винах и пиве. Если опыт окажется успешным, с 1 июля 2018 года его распространят на остальной алкоголь.
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