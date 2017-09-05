Газовики призывают екатеринбуржцев проверить дымоходы04 сентября в 14:37
- Текст
И вентиляционные каналы.
Накануне отопительного сезона специалисты АО "Екатеринбурггаз" призывают потребителей проверить тягу в дымоходах и вентканалах.
Газовики напоминают, что при их неисправности или засорении в помещениях незаметно скапливается угарный газ. В результате горожане рискуют получить отравление угарным газом.
В соответствии с Правилами пользования газом (Постановление правительства РФ №410), ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов несет собственник жилых помещений. При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю приостанавливается без предварительного уведомления.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, проверки дымоходов и вентканалов необходимо проводить не реже 3 раз в год: не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона. Подобные работы должны осуществлять организации, имеющие соответствующий допуск и лицензию.
В многоквартирном доме этим вопросом занимается управляющая компания. В индивидуальном - собственник должен пригласить специалистов самостоятельно.
Следует отметить, что во время техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования специалисты АО "Екатеринбурггаз" в обязательном порядке проверяют наличие актов об исправности дымоходов и вентиляционных каналов от лицензированных организаций.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
04 сентября в 20:00
Австралийский автогонщик облил зрителей горящим бензином
12 человек госпитализированы.04 сентября в 19:59
Сын министра финансов РФ попал в ДТП на байке
Его госпитализировали.04 сентября в 19:39
Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" москвичка признала вину
Частично.04 сентября в 19:18
Мэрия Екатеринбурга увеличила зарплату могильщикам
И увеличила кладбищенский штат.04 сентября в 19:14
Суд над погубившим двух школьниц екатеринбуржцем стартует 8 сентября
Ему грозит 9 лет.04 сентября в 19:07
На ЕКАД столкнулись три грузовика и легковушка
В районе Лиственной.04 сентября в 19:04
Сотрудник ППС отправил югорчанина на больничную койку
Возбуждено дело.04 сентября в 19:00
Найденные на берегу Иртыша человеческие останки перезахоронили
На другое кладбище.04 сентября в 18:23
Стрельба у детсада в Екатеринбурге вылилась в "уголовку"
Пострадали двое.04 сентября в 18:14
Тюменец сел на 10 лет за убийство пенсионерки
Он свернул ей шею.04 сентября в 18:04
Вузы будут оплачивать проезд студентов-сирот
По городу и за город.04 сентября в 17:54
РМК устроила юным певцам и танцорам "Артишок"
Выступили более 300 артистов.04 сентября в 17:48
Предвыборный опрос ФОМ: Решетников "оторвался" от конкурентов
Не догнать.04 сентября в 17:31
Плитка с екатеринбургского проспекта Ленина получит "вторую жизнь"
В Ленинском и Верх-Исетском районах.04 сентября в 17:27
"Уральские авиалинии" доставят москвичей в Навои и Ургенч
Из Домодедово.
Главные новости
- 04 сентября в 19:39Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" москвичка признала вину
- 04 сентября в 16:55Каменцы умирают в домах-призраках
- 04 сентября в 14:47Повредившего десятки автомобилей уральца "сдала" собака
- 04 сентября в 14:33Мутко едет в Екатеринбург открывать "Калининец"
- 04 сентября в 10:57В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджоге ККТ "Космос"
Аналитика
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.