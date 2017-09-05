И вентиляционные каналы.

Накануне отопительного сезона специалисты АО "Екатеринбурггаз" призывают потребителей проверить тягу в дымоходах и вентканалах.

Газовики напоминают, что при их неисправности или засорении в помещениях незаметно скапливается угарный газ. В результате горожане рискуют получить отравление угарным газом.

В соответствии с Правилами пользования газом (Постановление правительства РФ №410), ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов несет собственник жилых помещений. При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю приостанавливается без предварительного уведомления.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, проверки дымоходов и вентканалов необходимо проводить не реже 3 раз в год: не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона. Подобные работы должны осуществлять организации, имеющие соответствующий допуск и лицензию.

В многоквартирном доме этим вопросом занимается управляющая компания. В индивидуальном - собственник должен пригласить специалистов самостоятельно.

Следует отметить, что во время техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования специалисты АО "Екатеринбурггаз" в обязательном порядке проверяют наличие актов об исправности дымоходов и вентиляционных каналов от лицензированных организаций.