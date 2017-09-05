На один день.

Руководство Уральского фестиваля российского кино было вынуждено отменить часть сеансов. 4 сентября сняты показы на площадке ККТ "Космос", где утром произошел пожар. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре фестиваля. Кинопоказы на других площадках пройдут согласно расписанию.

Уральский открытый фестиваль российского кино проходит 2-8 сентября на 20 киноплощадках Екатеринбурга и Свердловской области. Предполагается, что уже 5 сентября показы в "Космосе" возобновятся. Также на эту дату в ККТ запланирован концерт Марины Влади, который отменять организаторы не намерены.

Пожар в "Космосе" произошел около 06.00. Житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу театра. По имеющимся сведениям, мужчина сам поджег разлившийся бензин. Спустя несколько часов его задержали.

Как пояснили в СУ СКР по Свердловской области, установить подлинные мотивы мужчины пока не удается, поскольку задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания. Стоит отметить, что ирбитчанин состоит на учете в психиатрическом учреждении.

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