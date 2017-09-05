Объемы ремонта тепломагистралей в Екатеринбурге выросли в 140 раз04 сентября в 15:09
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В преддверии ЧМ-2018.
К 15 сентября 2017 года коммунальщики закончат работы на теплотрассах Екатеринбурга, батареи в квартирах потеплеют вовремя. Такое обещание дал первому заместителю главы МинЖКХ Свердловской области Игорю Чикризову заместитель директора по тепловым сетям Свердловского филиала Группы "Т Плюс" Андрей Шмельков.
4 сентября Чикризов проверил готовность инфраструктуры мегаполиса к холодам и побывал на ремонтируемых участках тепломагистрали М-02 - на улице Мамина-Сибиряка и в районе сквера Джавахарлала Неру на Челюскинцев. В рамках программы "Re: Конструкция - 2017" АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК) меняет там старые трубы на новые, большего диаметра, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Применение труб в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля и сильфонных компенсаторов увеличит срок службы сетей более чем на 30 лет, отметил А.Шмельков.
В целом в уральской столице в рамках подготовки к отопительному сезону капитально ремонтируется, меняется и модернизируется более 72 километров теплосетей – в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяется самым проблемным теплотрассам прошлой зимы и участкам, не выдержавшим летних опрессовок.
В порядок приводят и магистрали, проходящие по центральным улицам города, что позволит избежать раскопок и перекрытия дорог летом 2018 года, во время проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.
"Мы видим, что в этом году в модернизацию сетей города вкладываются беспрецедентно большие средства – более двух миллиардов рублей. В рамках одной ремонтной кампании здесь меняется свыше 70 километров сетей, в недавнем прошлом этот объем составлял чуть более 500 метров в год", - подчеркнул Игорь Чикризов.
По его словам, уже этой зимой горожане на себе ощутят эффект от проделанной работы.
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