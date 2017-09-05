В безвозмездное пользование.

Преображенский собор в Невьянске будет передан в безвозмездное пользование местному приходу во имя Преображения Господня Русской православной церкви. Такое решение приняло правительство Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

Поскольку здание включено в единый госреестр объектов культурного наследия и взято на государственную охрану, священнослужители обязаны содержать его в целости и сохранности.

Храм был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь. После завершения реставрации в 2003 году здание площадью почти 1300 квадратных метров обрело новую жизнь и стало одним из символов Невьянска.