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Плитка с екатеринбургского проспекта Ленина получит "вторую жизнь" 04 сентября в 17:31

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В Ленинском и Верх-Исетском районах.

В Екатеринбурге тротуарной плиткой, снятой с проспекта Ленина в рамках его реконструкции, будут мостить пешеходные дорожки в Ленинском и Верх-Исетском районов. Часть "брусчатки" будет передана в МБУ "Зеленстрой", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Что именно выложат "вторичкой", в отделах благоустройства пояснить не смогли. "Пойдут на объекты ремонта", - так прокомментировали решение горадминистрации в Ленинском районе.

Ремонт в центре уральской столицы продолжается. С 3 сентября 2017 года для транспорта закрыли четную сторону проспекта Ленина. К 10 октября на участке от Московской до 8 Марта специалисты планируют обновить покрытие проезжей части, привести в порядок тротуары, установить малые архитектурные формы и посадить 11 деревьев.

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