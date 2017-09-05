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Вузы будут оплачивать проезд студентов-сирот04 сентября в 18:04

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По городу и за город.

Правительство РФ определило порядок оплаты проезда в транспорте для студентов-сирот. Образовательные организации будут "спонсировать" поездки учащихся очной формы профессиональных программ. Правда, привилегию получат лишь "бюджетники". Соответствующее заявление в ходе совещания с вице-премьерами сделал глава кабмина Дмитрий Медведев.

За счет вузов и сузов студенты, оставшиеся без родителей, смогут ездить в городском, пригородном транспорте, а в сельской местности – на внутрирайонном. Оплату проездных они будут получать до конца обучения. Кроме того, раз в год учебные заведения будут обеспечивать сирот бесплатным проездом к месту жительства и обратно - поездом, автобусом, самолетом или кораблем.

Норма о праве детей-сирот на бесплатный проезд действовала и до принятия федерального закона, но порядок его обеспечения не был определен, передает "Уралинформбюро".

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