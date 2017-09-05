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РМК устроила юным певцам и танцорам "Артишок"04 сентября в 17:54

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Выступили более 300 артистов.

1 сентября в Челябинске состоялся гала-концерт конкурса талантливой молодежи "Артишок-2017". В Центральном парке имени Ю.А. Гагарина выступили 17 творческих коллективов, объединивших более 300 юных артистов от 4 до 16 лет. Был представлен не только областной центр, но и Златоуст, Катав-Ивановск, Копейск и другие города Южного Урала. Генеральным спонсором фестиваля стала Русская медная компания.

Как отметили организаторы, молодые участники фестиваля с каждым годом демонстрируют все более высокий исполнительский уровень, разнообразие жанров и тематики выступлений.

"Очень приятно было видеть горящие глаза ребят, для которых выступление на большой сцене – это настоящий праздник. Хорошо, что есть такие мероприятия, которые помогают детям и молодежи проявить свои таланты, получить заслуженную оценку стараниям и творчеству", - сказал депутат Заксобрания Челябинской области, советник президента РМК Анатолий Еремин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, для гостей и зрителей гала-концерта "Артишок 2017" в парке Гагарина организовали "Первоклассную линейку". В честь Дня знаний работали творческие мастерские, фотозоны, проводились спортивные конкурсы, викторины и другие познавательные развлечения, настраивающие на позитивный учебный год.

Следует отметить, что фестиваль-конкурс талантливой молодежи "Артишок" проводится в Челябинске с 2006 года. Его участниками становятся детские и молодежные творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители, выступающие в вокальных и танцевальных направлениях.

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