На другое кладбище.

Человеческие останки, обнаруженные на прошлой неделе у села Бронниково (Тобольский район), убрали с берега Иртыша.

Кости и черепа, которые вымыла вода, собрали и перезахоронили на кладбище в селе Малозоркальцево. Специалисты администрации сельского поселения ведут работу с людьми, чьи родственники были похоронены на берегу Иртыша. Осложняется ситуация тем, что прочесть имена на многих могильных плитах и крестах уже не представляется возможным, пишут местные СМИ.

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, груду человеческих останков в Тобольском районе обнаружили рыбаки. О неожиданном "улове" стало известно после того, как очевидцы выложили видео в соцсети.

Ранее по теме:

Под Тобольском нашли груду черепов