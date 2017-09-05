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Найденные на берегу Иртыша человеческие останки перезахоронили04 сентября в 19:00

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На другое кладбище.

Человеческие останки, обнаруженные на прошлой неделе у села Бронниково (Тобольский район), убрали с берега Иртыша.

Кости и черепа, которые вымыла вода, собрали и перезахоронили на кладбище в селе Малозоркальцево. Специалисты администрации сельского поселения ведут работу с людьми, чьи родственники были похоронены на берегу Иртыша. Осложняется ситуация тем, что прочесть имена на многих могильных плитах и крестах уже не представляется возможным, пишут местные СМИ.

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, груду человеческих останков в Тобольском районе обнаружили рыбаки. О неожиданном "улове" стало известно после того, как очевидцы выложили видео в соцсети.

Ранее по теме:
Под Тобольском нашли груду черепов

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