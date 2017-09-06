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Скандинавы опередили россиян в рейтинге счастья05 сентября в 08:51

А китайцы отстают.

Самыми счастливыми людьми признаны жители Норвегии. Соответствующий рейтинг обнародовал британский журнал The Spectator.

Второе и третье места ТОПа также достались скандинавам – представителям Дании и Исландии, передает "Уралинформбюро".

Россия "удостоилась" 49 строчки. Выше нее, например, - США (14 место), Великобритания (15 место) и Саудовская Аравия (39 место). Ниже – Турция (69) и Китай (79). Замыкает рейтинг Индия – 122 строчка.

Стоит отметить, что весной 2017 года доля счастливых россиян достигла исторического максимума. Согласно опросу ВЦИОМ, довольны жизнью 85% жителей страны – это самый большой показатель за все годы исследований (с 1990-го).

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1 комментариев из 1 | смотреть все
русская пенсонерка 05 сентября в 10:54

Я бы хотела уехать жить в Норвегию, но, видимо, Норвегия этого не очень хочет

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