Скандинавы опередили россиян в рейтинге счастья05 сентября в 08:51
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А китайцы отстают.
Самыми счастливыми людьми признаны жители Норвегии. Соответствующий рейтинг обнародовал британский журнал The Spectator.
Второе и третье места ТОПа также достались скандинавам – представителям Дании и Исландии, передает "Уралинформбюро".
Россия "удостоилась" 49 строчки. Выше нее, например, - США (14 место), Великобритания (15 место) и Саудовская Аравия (39 место). Ниже – Турция (69) и Китай (79). Замыкает рейтинг Индия – 122 строчка.
Стоит отметить, что весной 2017 года доля счастливых россиян достигла исторического максимума. Согласно опросу ВЦИОМ, довольны жизнью 85% жителей страны – это самый большой показатель за все годы исследований (с 1990-го).
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