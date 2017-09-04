Из Лондона.

Пермский театр оперы и балета подписал контракт с мировой звездой Натальей Осиповой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе театра. Работать в Прикамье прима-балерина Лондонского королевского балета будет в течение года. Правда, наездами: Осипова постоянно живет в Лондоне, в Пермь будет приезжать на репетиции и выступления.

Впервые в этом сезоне увидеть приму на пермской сцене можно будет 5 сентября. Она исполнит заглавную партию в балете "Жизель". В прошлом сезоне она станцевала в репертуарном спектакле "Ромео и Джульетта". В том же сезоне на Дягилевском фестивале она исполнила главную роль в "Жар-птице".

Стоит отметить, что Наталья Осипова входит в топ-пять ведущих балерин мира.