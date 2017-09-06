В екатеринбургском Академическом насчитали около 1000 первоклашек05 сентября в 10:27
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Их приняли три школы.
В 2017 году в екатеринбургском Академическом в первый класс пошли почти 1000 детей. Новый учебный год стартовал в трех школах района.
Абсолютным рекордсменом по количеству первоклашек стала СОШ №23 - к учебе приступили сразу 16 классов. В связи с увеличением учеников там был набран дополнительный персонал. В школах 2 квартала - СОШ №16 и №19 - в первый класс пошли 510 детей. Всего в Академическом районе было сформировано 33 первых класса.
На торжественной линейке учеников, их родителей и учителей поздравили руководители "РСГ-Академическое" и УК "Академический", представители власти и общественных организаций.
Гендиректор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев пожелал учащимся успеха на дороге знаний, а член совета директоров компании-застройщика Алексей Воробьев посоветовал идти по жизни с верой, надеждой и любовью.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое" (входит в федеральную ГК "КОРТРОС"), после линеек в каждой школе прошли праздничные программы с песнями и танцами, также в небо запускали воздушные шары.
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