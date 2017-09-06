Перед походом к нотариусу.

Минюст РФ разработал регламент, утверждающий порядок совершения нотариальных действий. В нем, в частности, прописывается, какие документы нотариус должен запрашивать у граждан, а какие – находить сам, сообщает "Российская газета".

Основным документом остается паспорт. В случае его оформления, нотариус может принять временное удостоверение личности, военный билет, заграничный паспорт, удостоверение моряка и тому подобные документы.

При этом для каждого нотариального действия определен свой пакет "бумаг", а требовать с гражданина не прописанные в регламенте документы нотариус не имеет права. К примеру, для проведения сделки с недвижимостью, в первую очередь, надо предоставить паспорт, а если гражданин состоит в браке, то потребуется согласие супруга. А вот всю информацию о самом объекте недвижимости (характеристики, собственники и так далее) нотариус должен запрашивать самостоятельно. Таким образом, клиентам не придется бегать по инстанциям и собирать кипы справок.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, регламент направлен на защиту прав граждан. Прописанный в нем четкий порядок действий позволит обеспечить единую правоприменительную практику для всех нотариусов страны. Нарушение регламента грозит им дисциплинарным наказанием, передает "Уралинформбюро".

Вместе с тем документ не отменяет обязанности нотариусов по тщательной проверке всех документов. Сомневаясь в подлинности бумаг, специалист вправе сделать дополнительный запрос, например, в правоохранительные органы.