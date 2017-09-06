По велению правительства РФ.

В 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге, в дни ЧМ-2018 введут временный запрет на оборот гражданского оружия - ружей, нарезных карабинов, травматических пистолетов и любых патронов. Соответствующий пункт содержит распоряжение правительства РФ, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Специализированным магазинам уральской столицы с 14 июня по 15 июля 2018 года придется отказаться от торговли данными категориями оружия – витрины и хранилища опечатают. Под запрет также попадет изготовление, оформление, ношение, транспортировка оружия и стрельба из него.

При этом даже попытка отнести, допустим, ружье на перерегистрацию в течение "месячника футбола" будет считаться нарушением, передает "Уралинформбюро".