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Екатеринбуржцам запретят разгуливать с оружием в дни ЧМ-201805 сентября в 10:54

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По велению правительства РФ.

В 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге, в дни ЧМ-2018 введут временный запрет на оборот гражданского оружия - ружей, нарезных карабинов, травматических пистолетов и любых патронов. Соответствующий пункт содержит распоряжение правительства РФ, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Специализированным магазинам уральской столицы с 14 июня по 15 июля 2018 года придется отказаться от торговли данными категориями оружия – витрины и хранилища опечатают. Под запрет также попадет изготовление, оформление, ношение, транспортировка оружия и стрельба из него.

При этом даже попытка отнести, допустим, ружье на перерегистрацию в течение "месячника футбола" будет считаться нарушением, передает "Уралинформбюро".

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