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Первоклассникам Верхней Салды подарили "Азбуку будущего инженера" 05 сентября в 11:15

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К дню знаний.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА поздравила школьников Верхней Салды с новым учебным годом. Первоклассникам заводчане подарили "Азбуку будущего инженера".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, это яркий и веселый букварь, все стихи и рисунки в котором посвящены деятельности титанового гиганта.

Старшеклассникам представители градообразующего предприятия напомнили про возможность получить целевое направление на обучение в вузах по специальностям, необходимым предприятию. Также студенты могут стать участниками корпоративных стипендиальных программ.

Следует отметить, что при подготовке к новому учебному году все учреждения общего и среднего специального образования Верхней Салды получили помощь от Корпорации ВСМПО-Ависма. На эти цели было выделено 32 миллиона рублей. Средства пошли на ремонты кровли и спортивных залов, установку новых окон, покупку станков для уроков технологии и другие мероприятия.

За последние 10 лет Корпорация вложила в поддержку образования Верхней Салды более 350 миллионов рублей.

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