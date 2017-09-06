Или планшету.

Министерство транспорта РФ "легализовало" электронные посадочные талоны. Соответствующие изменения будут внесены в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" и Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.

Авиаперевозчики получили возможность оформлять посадочный талон в виде штрих-кода и отправлять его на электронный носитель (смартфон, планшет или иные устройства), указанный пассажиром при бронировании билетов.

При этом авиакомпания или ее уполномоченный агент обязаны проинформировать клиента о возможности использования "е-талона" и разместить необходимую информацию на своем официальном сайте.

Пассажир может самостоятельно распечатать штрих-код на бумаге для предъявления на досмотре, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минтранса РФ.

Сотруднику службы авиационной безопасности достаточно будет просканировать экран электронного носителя - вся полученная информация сохранится в электронной базе данных досмотра.

В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней, подчеркнули в министерстве.