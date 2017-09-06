×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минтранс разрешил пускать в самолеты по смартфону05 сентября в 18:47

  • Текст

Или планшету.

Министерство транспорта РФ "легализовало" электронные посадочные талоны. Соответствующие изменения будут внесены в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" и Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.

Авиаперевозчики получили возможность оформлять посадочный талон в виде штрих-кода и отправлять его на электронный носитель (смартфон, планшет или иные устройства), указанный пассажиром при бронировании билетов.

При этом авиакомпания или ее уполномоченный агент обязаны проинформировать клиента о возможности использования "е-талона" и разместить необходимую информацию на своем официальном сайте.

Пассажир может самостоятельно распечатать штрих-код на бумаге для предъявления на досмотре, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минтранса РФ.

Сотруднику службы авиационной безопасности достаточно будет просканировать экран электронного носителя - вся полученная информация сохранится в электронной базе данных досмотра.

В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней, подчеркнули в министерстве.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×