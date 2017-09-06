На бумаге.

Количество россиян, считающих себя бедными, сократилось и вернулось к показателям 5-летней давности. Таковы итоги мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Из 2000 опрошенных в 2017 году человек только 29% оценили уровень своего материального положения как низкий. В 2015-2016 годах так ответили 33% респондентов, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 по 2017 год) был в 2014 году – тогда уровень своей жизни "низким" назвали 24% опрошенных.

По словам заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Елены Зарецкой, в реальности число россиян, живущих бедно, выше: кто-то не хочет признавать свою несостоятельность, а другие просто не попали в фокус-группу.