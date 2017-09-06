×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Количество бедняков в России пошло на убыль05 сентября в 11:08

  • Текст

На бумаге.

Количество россиян, считающих себя бедными, сократилось и вернулось к показателям 5-летней давности. Таковы итоги мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Из 2000 опрошенных в 2017 году человек только 29% оценили уровень своего материального положения как низкий. В 2015-2016 годах так ответили 33% респондентов, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 по 2017 год) был в 2014 году – тогда уровень своей жизни "низким" назвали 24% опрошенных.

По словам заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Елены Зарецкой, в реальности число россиян, живущих бедно, выше: кто-то не хочет признавать свою несостоятельность, а другие просто не попали в фокус-группу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×