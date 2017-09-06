Планшеты заменят свердловским школьникам учебники05 сентября в 11:53
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И тетради.
Свердловские школьники сменят привычные учебники и тетради на двухэкранные планшеты. Пилотный проект по внедрению российского гаджета в школах запустил Национальный центр электронного образования (НЦЭО), входящий в ГК "Ростех".
С 1 сентября 2017 года четыре свердловских города, в том числе Екатеринбург и Нижний Тагил, стали участниками эксперимента. Как рассказал РБК гендиректор НЦЭО Константин Козлов, он охватит 350 классов (более 10 000 школьников) и свыше 700 учителей, став таким образом самым масштабным в стране.
Юным свердловчанам и их наставникам раздадут 8000 планшетов, имеющих с одной стороны экран на электронных чернилах, а с другой - обычный цветной. На первом можно читать, а на втором просматривать различные медиафайлы. Оба дисплея являются сенсорными, что позволяет вводить информацию, передает "Уралинформбюро".
Пока гаджет, работающий на Android, весит 1,5 килограмма, но в будущем его вес будет уменьшен, отметил К.Козлов.
Стоимость устройства на сегодня превышает 30 тысяч рублей, но разработчик обещает, что в скором времени она снизится до 20 и менее тысяч. Для учеников и учителей планшеты будут абсолютно бесплатными.
На текущий момент затраты Национального центра электронного образования на экспериментальный проект превысили 300 миллионов рублей, еще 150 миллионов будут вложены до конца года. Итоги "пилота" планируется подвести в июне 2018 года.
Между тем эксперты считают, что новинка вряд ли приживется в школах в связи с ее дороговизной и "провалом" концепта двух экранов.
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