×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Планшеты заменят свердловским школьникам учебники05 сентября в 11:53

И тетради.

Свердловские школьники сменят привычные учебники и тетради на двухэкранные планшеты. Пилотный проект по внедрению российского гаджета в школах запустил Национальный центр электронного образования (НЦЭО), входящий в ГК "Ростех".

С 1 сентября 2017 года четыре свердловских города, в том числе Екатеринбург и Нижний Тагил, стали участниками эксперимента. Как рассказал РБК гендиректор НЦЭО Константин Козлов, он охватит 350 классов (более 10 000 школьников) и свыше 700 учителей, став таким образом самым масштабным в стране.

Юным свердловчанам и их наставникам раздадут 8000 планшетов, имеющих с одной стороны экран на электронных чернилах, а с другой - обычный цветной. На первом можно читать, а на втором просматривать различные медиафайлы. Оба дисплея являются сенсорными, что позволяет вводить информацию, передает "Уралинформбюро".

Пока гаджет, работающий на Android, весит 1,5 килограмма, но в будущем его вес будет уменьшен, отметил К.Козлов.

Стоимость устройства на сегодня превышает 30 тысяч рублей, но разработчик обещает, что в скором времени она снизится до 20 и менее тысяч. Для учеников и учителей планшеты будут абсолютно бесплатными.

На текущий момент затраты Национального центра электронного образования на экспериментальный проект превысили 300 миллионов рублей, еще 150 миллионов будут вложены до конца года. Итоги "пилота" планируется подвести в июне 2018 года.

Между тем эксперты считают, что новинка вряд ли приживется в школах в связи с ее дороговизной и "провалом" концепта двух экранов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
пнсионерка 05 сентября в 13:36

Подарите, пожалуйста, мне такой планшет!

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×