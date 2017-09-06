Из-за мошенников-юристов.

Страховые компании Челябинской области оценили потери от мошенников-автоюристов почти в 200 миллионов рублей. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), этот показатель за год вырос на 64%.

В первой половине 2017 года южноуральские страховщики выплатили почти 93,6 миллиона рублей по решениям, наложенным судом в соответствии с законом о защите прав потребителей. "Прочие расходы" обошлись им в 105,4 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер выплат вырос на 12% и 180% соответственно.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, главная задача криминальных юристов – минуя процедуру досудебного регулирования, попасть в суд и получить как можно больше нестраховых выплат: штрафы, пени, оплату услуг экспертизы и так далее.

При этом, по мнению экспертов, большую часть денег получают не владельцы попавших в ДТП автомобилей, а юристы-мошенники, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что вопреки существенному снижению числа аварий в целом по стране, частота страховых выплат на Южном Урале в первом полугодии 2017 года выросла на 8%.