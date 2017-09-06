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В Екатеринбурге завершился конкурс красоты05 сентября в 12:24

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Рукотворной.

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса "Красота своими руками". Он был объявлен в августе 2017 года общественным движением "Зяблицев-Фонд", для участия приглашались жители города и организации, которые своими силами украсили пространство вокруг себя, не забыв об окружающих.

По условиям конкурса, нужно было лишь прислать фотографию роскошного цветника, расположенного под окнами дома или, к примеру, на территории школы или иной организации, где работает участник фотосостязания.

Как рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, жюри выбрало трех победителей. В номинации "Цветущий двор" лидерами оказались соседи дома по улице Маяковская, 29. Приз за "Рай на даче" ждет Тамару Платонову, а в номинации "Красота балконная" победительницей признана Наталья Тетюшева.

Награждение победителей запланировано на начало октября.

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