Рукотворной.

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса "Красота своими руками". Он был объявлен в августе 2017 года общественным движением "Зяблицев-Фонд", для участия приглашались жители города и организации, которые своими силами украсили пространство вокруг себя, не забыв об окружающих.

По условиям конкурса, нужно было лишь прислать фотографию роскошного цветника, расположенного под окнами дома или, к примеру, на территории школы или иной организации, где работает участник фотосостязания.

Как рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, жюри выбрало трех победителей. В номинации "Цветущий двор" лидерами оказались соседи дома по улице Маяковская, 29. Приз за "Рай на даче" ждет Тамару Платонову, а в номинации "Красота балконная" победительницей признана Наталья Тетюшева.

Награждение победителей запланировано на начало октября.