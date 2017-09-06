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В Индии слон затоптал любителя селфи05 сентября в 12:11

  • Текст

Мужчина был пьян.

В индийском штате Орисса попытка 54-летнего Ашока Бхарти сфотографироваться со слоном завершилась гибелью любителя селфи, сообщают СМИ.

Когда индиец приблизился, чтобы выбрать наилучший ракурс, животное внезапно бросилось в его сторону. Спасти Бхарти от агрессивного слона подоспевшие на помощь сотрудники парка не смогли - разъяренное животное затоптало мужчину. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, передает "Уралинформбюро".

Установлено, что погибший, находясь вблизи слона, был пьян.

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