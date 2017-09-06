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Прокуратура "зачистит" берег Большого Кременкуля от людей05 сентября в 12:30

  • Текст

Владеющих там землей.

Прокурор Сосновского района установил, что земельные участки на берегу озера Большой Кременкуль приватизированы незаконно - 21,4 гектара расположены в акватории и береговой полосе водоема. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно земельному кодексу РФ приватизация земли в пределах береговой полосы запрещена.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованиями прекратить права собственности 11 физических и юридических лиц на береговую полосу и акваторию озера. Земельные участки должны быть сняты с кадастрового учета.

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