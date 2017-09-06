Россияне жалуются на "жадность" и черствость врачей05 сентября в 12:35
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И нехватку лекарств по льготным рецептам.
Нарушение прав в сфере охраны здоровья - один из основных поводов жалоб россиян в Росздравнадзор. В январе-июне 2017 года четвертая часть всех обращений в ведомство была посвящена этой проблеме, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает RT.
Жалуются, в частности, на отказ проводить операции, процедуры и другое лечение бесплатно и в срок.
Каждый пятый сетует на качество оказания медуслуг, а точнее на неумение персонала корректно общаться с пациентами. Однако за год количество таких обращений снизилось почти в 2,5 раза - в первом полугодии-2016 их было почти 54%.
10,1% россиян волнуют проблемы льгот на лекарства. На сегодня порядка 72% льготников вынуждены покупать препараты за собственные средства из-за отсутствия необходимых медикаментов.
В среднем за год в Росздравнадзор поступает свыше 60 000 обращений, в основном это жалобы на акушеров-гинекологов, педиатров и онкологов. На долю именно этих специалистов приходится больше всего - до 80% - неподтвержденных диагнозов.
Решить проблемы медобслуживания россиян призван принятый в августе правительством РФ проект технологичных поликлиник. В его рамках планируется сократить очереди и время записи на прием, ввести электронный документоооборот и перераспределить нагрузку между врачами и средним медперсоналом, передает "Уралинформбюро".
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