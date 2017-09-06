Новорожденную.

В бэби-боксе Медсанчасти №9 в Перми утром 4 сентября оставили новорожденную девочку. Малышку доставили в реанимацию новорожденных и провели полный осмотр. Сейчас ее жизнь находится вне опасности, она находится в одиночной палате. Вес новорожденной – 3,6 килограмма, рост – 52 сантиметра.

"Девочка была завернута в пеленку, одета в демисезонный комбинезон и шапочку, сверху была завернута в плед", - рассказали "Уралинформбюро" в благотворительном фонде "Колыбель жизни". Вероятнее всего, она была рождена в домашних условиях: пуповина перевязана бинтом. По словам медиков, она полностью доношена и здорова.

О "найденыше" сообщили в полицию и органы опеки. В ближайшие дни ей начнут искать новую семью, но у родной матери еще есть шанс вернуть ребенка.

Стоит напомнить, что в начале августа в бэби-боксе Добрянской больницы (Пермский край) также оставили новорожденную. Этой девочке приемную семью уже нашли .

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