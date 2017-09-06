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На подлете к Кольцово коммунальщики развели птиц05 сентября в 14:50

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На свалке.

Коммунальщики, разместившие отходы рядом с полосой воздушного подхода к аэропорту "Кольцово", понесли ответственность за нарушение федерального закона. С иском в инстанцию обратилась Уральская транспортная прокуратура, передает "Уралинформбюро".

Свалка в селе Патруши (Сысертский район), на которую массово слетаются птицы, создает прямую угрозу безопасности полетов воздушных судов, отметили в ведомстве. Свердловский транспортный прокурор через суд добился возложения на МУП ЖКХ "Западное" обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Кроме того, виновное должностное лицо МУПа выплатит штраф за нарушение правил использования воздушного пространства.

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