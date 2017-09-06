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Ночные заморозки заставят уральцев собрать урожай05 сентября в 16:16

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Зима не за горами.

6-7 сентября уральцев ждут морозные ночи - похолодает до минус 3 градусов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Росгидромете, заморозки ожидаются в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Во всех регионах объявлены штормовые предупреждения.

В МЧС садоводами огородникам рекомендуют собрать урожай и закрыть растения утепляющими материалами.

Также уральцев просят не пренебрегать мерами пожарной безопасности и не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов. Не следует оставлять работающие обогреватели без присмотра.

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