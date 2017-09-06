На автозаправке.

Жители Нижневартовска в ночь на 5 сентября заметили медведя в черте города. Видео неожиданной встречи очевидцы выложили в городских группах в соцсети "Вконтакте", передает "Уралинформбюро".

Косолапый бегал по пустой заправке. Но подъезжающий автомобиль спугнул зверя, и он скрылся в темноте. В комментариях местные жители удивляются, как медведь попал туда. Между районом, где заметили хищника, и лесом находится полоса дачных участков.

Стоит отметить, косолапые в этом году особенно часто появляются в уральских городах. В конце августа медведей видели в Серове, Волчанске и Перми.

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