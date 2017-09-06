За деньги.

Челябинское УФАС потребовало от регионального бюро судмедэкспертизы прекратить оказывать платных ритуальных услуг. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе контролирующего органа.

В бюро существует прайс на 32 услуги, связанные с организацией похорон. Для их оказания в рабочее время сотрудники использовали оборудование и площади учреждения. Таким образом, организация совмещала коммерческие функции и функции органа власти, что противоречит закону о защите конкуренции, уверены антимонопольщики.

До 1 октября 2017 года окружной минздрав должен отменить утвержденный прейскурант и сообщить об этом в региональное управление ФАС РФ.

В министерстве с претензиями антимонопольщиков не согласны. "Считаем, что учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Это закреплено в Гражданском кодексе. Скорее всего, мы будем обжаловать это решение в судебном порядке", – сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова.