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Челябинскому бюро судмедэкспертизы запретили хоронить05 сентября в 18:05

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За деньги.

Челябинское УФАС потребовало от регионального бюро судмедэкспертизы прекратить оказывать платных ритуальных услуг. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе контролирующего органа.

В бюро существует прайс на 32 услуги, связанные с организацией похорон. Для их оказания в рабочее время сотрудники использовали оборудование и площади учреждения. Таким образом, организация совмещала коммерческие функции и функции органа власти, что противоречит закону о защите конкуренции, уверены антимонопольщики.

До 1 октября 2017 года окружной минздрав должен отменить утвержденный прейскурант и сообщить об этом в региональное управление ФАС РФ.

В министерстве с претензиями антимонопольщиков не согласны. "Считаем, что учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Это закреплено в Гражданском кодексе. Скорее всего, мы будем обжаловать это решение в судебном порядке", – сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова.

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