Законодательно.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий нотариальное удостоверение сделок по продаже недвижимости, совершаемых одинокими пожилыми людьми. Соответствующий документ, призванный защитить стариков от мошенничества, разработала группа парламентариев от фракции ЛДПР, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу фракции.

"Целью настоящего проекта федерального закона является усиление защиты прав одиноко проживающих граждан, являющихся получателями страховой пенсии по старости или инвалидности, при совершении сделок с принадлежащим им недвижимым имуществом", - говорится в пояснительной записке.

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности, в том числе наличие у сторон права на ее совершение. Нотариус, в свою очередь, должен разъяснять значение представленного ими проекта сделки и проверять соответствует ли она действительным намерениям сторон.

Стоит отметить, что с начала 2017 года все сделки с долями недвижимости и сделки по распоряжению (отчуждению) недвижимым имуществом уже оформляются через нотариуса. Законопроектом депутаты намерены расширить этот список, передает "Уралинформбюро".