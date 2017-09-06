Ради светодиодных.

В России могут запретить производство и продажу 50-ваттных ламп накаливания. Соответствующий вопрос прорабатывает Министерство энергетики РФ, сообщает РИА "Новости".

"Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. За последние пять лет доля светодиодных ламп выросла с двух до 28% рынка, а стоимость энергосберегающих ламп снизилась", — рассказал замминистра энергетики Антон Инюцын.

По словам чиновника, необходимо снижать стоимость светодиодных ламп - они стоят порядка 3,5 доллара. Инюцын посетовал, что сегодня на долю освещения приходится около 13% годового энергопотребления в РФ, передает "Уралинформбюро".