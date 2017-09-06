В реконструкцию вложено 6,4 миллиарда рублей.

Трассу Пермь - Екатеринбург на участке от Бершети до Кукуштана открыли после реконструкции.

Магистраль представляет из себя шестиполосную дорогу, оснащенную уличным освещением и барьером для разделения транспортных потоков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Прикамья.

Работы на 14-километровом отрезке велись с 2014 года. Всего в реконструкцию было вложено 6,4 миллиарда рублей.

Обновление трассы Пермь-Екатеринбург продолжится. Сейчас дорожники перемещаются на следующий участок - Кояново-Лобаново. Движение по нему запустят в следующем году. Всего в рамках ремонта магистрали планируется обновить еще порядка 102 километров дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка.