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Трассу Пермь-Екатеринбург открыли после ремонтаСегодня в 09:47

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В реконструкцию вложено 6,4 миллиарда рублей.

Трассу Пермь - Екатеринбург на участке от Бершети до Кукуштана открыли после реконструкции.

Магистраль представляет из себя шестиполосную дорогу, оснащенную уличным освещением и барьером для разделения транспортных потоков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Прикамья.

Работы на 14-километровом отрезке велись с 2014 года. Всего в реконструкцию было вложено 6,4 миллиарда рублей.

Обновление трассы Пермь-Екатеринбург продолжится. Сейчас дорожники перемещаются на следующий участок - Кояново-Лобаново. Движение по нему запустят в следующем году. Всего в рамках ремонта магистрали планируется обновить еще порядка 102 километров дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка.

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