До их совершеннолетия.

Министерство здравоохранения РФ увеличит продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности родителям тяжелобольных детей. При уходе за ребенком родители будут получать деньги вплоть до его совершеннолетия. Сейчас выплаты предусмотрены только до 15-летия ребенка.

Изменения коснутся родителей, чьи дети страдают тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, передает "Уралинформбюро".

Лист нетрудоспособности согласно изменениям в законе будет также выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим на территории России.