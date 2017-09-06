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Тарифы для российских дальнобойщиков поднимут в 2018 годуСегодня в 10:11

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На уровень инфляции.

Тарифы за проезд большегрузов по федеральным трассам могут поднять с 2018 года, пишут федеральные СМИ со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

"Если индексация и будет, хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопросы следующего, 2018 года", - заявил политик.

Вместе с повышением платы планируется ввести и систему скидок. Они будут зависеть от пробега и сезона перевозок, передает "Уралинформбюро".

Брать с дальнобойщиков деньги за проезд по федеральным трассам начали 15 ноября 2015 года. Это вызвало шквал недовольства у транспортников. После многочисленных акций протеста водителям снизили тариф с 3,06 рубля за километр пути до 1,53 рубля. 15 апреля 2017 плату подняли до 1,91 рубля.

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